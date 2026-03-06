Wie moderne AI-Prozessoren unterstützend eingesetzt werden, damit beschäftigen sich viele Hersteller. Viele neue Generationen erhalten dabei mehr Rechenleistung und integrierte NPUs, um AI-Workloads lokal zu verarbeiten. Für Verbraucher bedeutet das: Persönliche Geräte werden noch stärker zu digitalen Assistenten: sie speichern und analysieren zunehmend sensible Daten.

Um den Schutz der Privatsphäre auf mobilen Endgeräten und anderen Devices zu stärken, hat Samsung Display – Schwesterfirma von Samsung Electronics – eine neue Privacy-Technologie direkt ins Panel integriert. Die Lösung heißt „Flex Magic Pixel“ und wurde auf der MWC in Barcelona vorgestellt.

Begrenzte Sichtbarkeit von der Seite

Flex Magic Pixel steuert dabei die Lichtausgabe auf Pixelebene. Das Panel begrenzt die Sichtbarkeit aus seitlichen Blickwinkeln, lässt aber die Frontalansicht klar und unverzerrt. Wer also versucht, seitlich heimlich auf das Smartphone zu schielen, sieht nur ein schwarzes Display.

Die grundsätzliche Idee ist nicht neu, jedoch die Integration in aktuelle OLED-Panels – und damit der Schritt, die Technologie aktiv bei Geräteherstellern für kommende Produkte zu platzieren.

Flex Magic Pixel ist dabei nur eines von mehreren OLED-Konzepten, mit denen Samsungs Display zeigt, wie OLED-Technologie künftig mit AI interagiert. Das gilt sowohl für den mobilen Bereich als auch in Entertainment-Anwendungen.

Ein weiteres Beispiel ist der „Mini Pet-Bot“, ein taschengroßer Roboter mit einem runden 1,34-Zoll-OLED-Display mit Sprachsteuerung. Für eine Lösung namens „AI Toy House“ kombinierte Samsung Display ein rundes 13,4-Zoll-OLED mit einem 18,1-Zoll-Flex-OLED. Das Ergebnis: ein digitales Präsentationsobjekt für Deko und Sammelstücke.

AI erhöht lokale Sicherheit

On-Device-AI zählt aktuell sowohl im Consumer- als auch im Digital Signage-Bereich zu den dominanten Entwicklungen. Interessant dabei ist der Unterschied im Nutzen. Im Digital Signage-Bereich erhöht lokale Datenverarbeitung die Sicherheit, weil sensible Informationen nicht in die Cloud übertragen werden. Im Consumer-Bereich geht es eher um persönliche Sicherheit – etwa bessere biometrische Verfahren oder Fraud-Detection direkt auf dem Gerät.

Das Flex Magic Pixel von Samsung Display reiht sich in diesen Trend ein: mehr Privatsphäre und mehr Sicherheit direkt auf dem Endgerät.