Laut dem aktuellen Marktbericht von Omdia stagnierten die Lieferungen von Public Displays in den entwickelten Regionen im vierten Quartal 2025, während die Schwellenländer im Vergleich zum Vorquartal Zuwächse verzeichneten.

In einer Zusammenfassung der Studie auf Linkedin erklärte ein Analyst von Omdia, dass das Wachstum im Bereich Signage und Informationsanzeigen im Quartal insgesamt gering ausgefallen sei. Zuwächse in Regionen wie Osteuropa sowie dem Nahen Osten und Afrika trugen dazu bei, die stärkeren Rückgänge in Asien und Ozeanien sowie Nordamerika auszugleichen.

Die öffentlich zugängliche Zusammenfassung enthält keine detaillierten Versandzahlen, doch die Kommentare deuten darauf hin, dass sich auf dem Markt eine geografische Verlagerung vollzieht: Während die Installationen in den Entwicklungsregionen weiter zunimmt, verlangsamt sich die Nachfrage in den reiferen Märkten.

Unsichere Nachfragesituation

Eine separate Studie, die Omdia letzte Woche veröffentlichte, deutet darauf hin, dass Displayhersteller ihre Produktionsmengen angesichts unsicherer Nachfragebedingungen anpassen. Das Unternehmen gab an, dass die Panelhersteller die Auslastungsrate ihrer Fertigungsanlagen im ersten Quartal 2026 auf etwa 82 Prozent erhöht hätten.

Omdia geht davon aus, dass die Nachfrage nach Displays ab Mitte des zweiten Quartals leicht nachlassen wird, da die Dynamik saisonaler Einzelhandelsveranstaltungen wie des chinesischen Tags der Arbeit und des „618 Shopping Festivals“ nachlässt, ebenso wie die Nachfrage im Zusammenhang mit Großveranstaltungen wie der Fußballweltmeisterschaft.

Zwar befassen sich die beiden Marktberichte mit unterschiedlichen Bereichen des Display-Ökosystems, doch deuten sie gemeinsam auf einen Markt hin, in dem sich eine ungleichmäßige regionale Nachfrage mit einer vorsichtigen Angebotsplanung in der gesamten Display-Branche die Waage hält.