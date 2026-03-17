Der DooH-Plattformanbieter Vistar Media treibt seine Expansion in der DACH-Region voran und erweitert seine Demand-Side (DSP)- und Supply-Side (SSP)-Teams um vier Mitarbeiter.

Auf der Demand-Seite fängt Isabell Santa Olalla als Senior Account Manager bei Vistar Media an. Sie soll dabei Agenturen und Werbetreibende bei der Planung und Umsetzung datengetriebener DooH-Kampagnen betreuen. Zuvor war sie acht Jahre bei der Omnicom Media Group, wo sie im Account Management und in der Kampagnenplanung aktiv war.

Jonas Kuschan startet als Sales Director für die Dach-Region. Seit nunmehr zehn Jahren ist er in der digitalen Werbebranche beschäftigt. Zuletzt sammelte Jonas Kuschan Erfahrungen im Bereich Video-, Rich-Media-, und Programmatic bei Teads und Gumgum.

Auch Dix Dudek verstärkt Vistar Media auf der Demand-Seite. Als Sales Manager ist für Ausbau und Zusammenarbeit mit Agenturen und Werbetreibenden verantwortlich. Auch er verfügt über langjährige Erfahrung im DooH-Bereich. Vor seinem Wechsel zu Vistar Media arbeitete er unter anderem bei Hygh und Ströer Media.

Matthias Walter stärkt die Supply-Seite

Vistar Media besetzt mit Matthias Walter auch eine Position auf der Supply-Seite neu. Er fängt als Supply Account Manager für die DACH-Region an. Dabei soll Matthias Walter mit Publishern zusammenarbeiten, um das programmatische DooH-Angebot im deutschsprachigen Raum auszubauen. Matthias Walter war zuvor unter anderem bei OMD, Pilot und Kinesso aktiv.

Zu den vier neuen Personalien sagt Ravi Ahluwali, Country Manager DACH bei Vistar Media: „Programmatic DooH entwickelt sich immer stärker zum zentralen Baustein moderner Mediastrategien. Treiber dieser Entwicklung sind vor allem datenbasierte Planung, präziseres Targeting sowie neue Möglichkeiten bei Adressability und Messbarkeit. Mit unserem erweiterten Team schaffen wir die Voraussetzungen, um unsere Expansion im DACH-Markt weiter zu beschleunigen und Advertiser, Agenturen und Media Owner noch enger bei der Umsetzung programmatischer DooH-Kampagnen zu unterstützen“.

Mit den neuen Personalien reagiert man nach Angaben des Unternehmens auf das Wachstum von Programmatic DooH im deutschsprachigen Raum.