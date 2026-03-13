Die Saphire Technology Group Limited ist der neue Eigentümer von Amino Communications. Mit der Übernahme kehrt der Anbieter von Digital-Signage- und Pay-TV-Lösungen in den privaten Besitz zurück.

Ursprünglich begann Amino mit kommerziellen Set-Up-Boxen. Später erweiterte man das Portfolio um Digital Signage und Enterprise Video.

Heute entwickelt das britische Unternehmen Android-basierte Geräte mit Fokus auf Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die Geräte ermöglichen den Betrieb verschiedenster Anwendungen, darunter Digital Signage. Ein weiterer Bestandteil des Angebots ist Orchestrate OS – eine Plattform für Remote‑Device‑Management, die unter anderem Firmware‑Updates aus der Ferne ermöglicht.

Neuer Eigentümer war bereits Vorsitzender

Der neue Investor Sapphire gehört Keith Todd. Todd war von 2007 bis 2019 bereits Vorsitzender von Amino. Er verfügt somit über Erfahrung in der Führung und Finanzierung öffentlicher sowie privater Technologieunternehmen.

„Diese Investition ermöglicht es uns, Produktentwicklung, operative Effizienz und Kundennutzen stärker in den Fokus zu rücken. Mit stabilem Privatbesitz im Rücken beschleunigen wir die Innovation über unser Geräte‑ und Plattformportfolio hinweg und sichern gleichzeitig die Kontinuität, die unsere Kunden erwarten“, sagt Mark Carlisle, Ceo von Amino.

Unter der Eigentümerschaft von STGL will Amino weiterhin Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Kundenzufriedenheit priorisieren – insbesondere für Unternehmen, die Medialösungen im großen Maßstab einsetzen. Führungsteam und kundennahe Bereiche von Amino bleiben dabei unverändert.