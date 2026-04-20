Die US-amerikanische Investmentgesellschaft 26North hat ihren ersten Private-Equity-Fonds mit einem Volumen von 5,9 Milliarden US-Dollar geschlossen und damit ihr Ziel von 4 Milliarden US-Dollar übertroffen, was auf eine starke Nachfrage der Anleger nach Investitionsmöglichkeiten im Mittelstand hindeutet.

Der Fonds verzeichnete Zusagen aus einem breiten globalen Investorenkreis, darunter Pensionskassen, Staatsfonds, Stiftungsfonds, Versicherungsgesellschaften und Family Offices.

Mutter von AVI-SPL

Die Private-Equity-Gesellschaft hält eine Mehrheitsbeteiligung am globalen ProAV-Player AVI-SPL. 26North wurde 2022 gegründet und hat sich schnell zu einer Multi-Asset-Plattform entwickelt, die mehr als 35 Milliarden US-Dollar in Private-Equity-, Kredit- und Versicherungsstrategien verwaltet.

Das Unternehmen konzentriert sich auf mittelständische und obermittelständische Unternehmen, positioniert dieses Segment als von größeren Vermögensverwaltern vernachlässigt und bietet Möglichkeiten zur Wertschöpfung durch aktives operatives Engagement.

Der Fonds hat bereits Kapital in verschiedenen Sektoren, darunter Technologie, Medien, Industrie und Dienstleistungen, durch eine Mischung aus Übernahmen, Ausgliederungen und strukturierten Beteiligungen investiert.