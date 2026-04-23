Auf der diesjährigen ISE zeigte TV-Hersteller Loewe aus Kronach seine Ambitionen für den High-End-ProAV-Bereich, und CEO Aslan Khabliev bekräftigte diese im invidis-Interview: Loewe will weg vom Image des reinen TV-Herstellers und positioniert sich als B2B-Lösungsanbieter im High-End-Markt für Hospitality und Premium-AV, zum Beispiel für Yachten.

Nun hat das Unternehmen mit der Übernahme des französischen Audio-Spezialisten Cabasse sein AV-Portfolio diversifiziert und kommt dem Ziel des Lösungsanbieters einen Schritt näher.

„Cabasse verkörpert die Essenz akustischer Exzellenz“, erklärt Aslan Khabliev. „Indem wir ihre außergewöhnliche Expertise in die Welt von Loewe integrieren, heben wir unsere Audiokompetenzen auf ein völlig neues Niveau.“

Tradition in Akustiktechnik

Cabasse wurde 1950 in der Bretagne gegründet. Die Marke ist für ihre proprietären Technologien bekannt, insbesondere seine koaxialen Lautsprecher. Ihre Expertise spiegelt sich in Produkten wie dem Sphere Evo wider und zeigt sich auch in der Entwicklung aktiver Lautsprecher, die in ein vollständiges App-Ökosystem integriert sind.

Nach der Übernahme wird Cabasse als Marke bestehen bleiben und unabhängig von seinem Standort Brest aus operieren. Loewe will Cabasse durch Investitionen in Experten, Infrastrukturen und Produktentwicklung begleiten. Zugleich stellt Loewe seine internationale Vertriebsplattform und seine Marketingkapazitäten zur Verfügung.

Neue ProAV-Ökosysteme

„Der Zusammenschluss mit Loewe markiert ein neues Kapitel unserer Geschichte. Wir werden weiterhin von Brest aus Innovationen vorantreiben und dabei unserem Erbe treu bleiben. Zugleich profitieren wir von einer leistungsstarken internationalen Plattform, um unsere Entwicklung zu beschleunigen“, sagt Arnaud Hendoux, stellvertretender Generaldirektor von Cabasse.

Dabei sollen Synergien bestmöglich genutzt werden. Beispielsweise könnten akustische Kalibrierungssysteme von Cabasse in künftige Loewe-Produktreihen Eingang finden. Zudem ist die Konzeption vollständig integrierter Luxus-Heimkino-Ökosysteme und Multiroom-Lösungen geplant.