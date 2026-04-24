Diversified hat Tyler Affolter zum Chief Revenue Officer ernannt. Dieser Schritt zielt darauf ab, das Wachstum angesichts der steigenden Nachfrage nach integrierten Medien, AV-Lösungen für Unternehmen und digitalen Erlebniswelten zu beschleunigen.

In dieser neu geschaffenen Position wird Tyler Affolter die globale Vertriebsorganisation des Unternehmens leiten und die Umsatzstrategie in den Geschäftsbereichen Medien, Zusammenarbeit und Digital Signage überwachen, während er gleichzeitig die Expansion in die Bereiche Rundfunk und Erlebnis-AV vorantreibt. Darüber hinaus wird er daran arbeiten, die Markteinführungsmaßnahmen auf die Kompetenzen von Diversified in den Bereichen Technik, Bereitstellung und Managed Services abzustimmen.

Diese Ernennung spiegelt einen allgemeinen Branchentrend hin zu stärker vernetzten, medienreichen Umgebungen wider, in denen Unternehmen Produktionen in Sendequalität, Zusammenarbeit am Arbeitsplatz und Plattformen für digitale Interaktion zu einheitlichen Systemen zusammenführen.

Mehr als 20 Jahre Erfahrung

Tyler Affolter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen im Bereich Unternehmensumsatz, zuletzt bei NTT Data, wo er einen globalen Geschäftsbereich leitete, der Produktentwicklung, Bereitstellung und Transformation umfasste. Zuvor hatte er Führungspositionen bei Verizon Business, Lumen Technologies und AT&T inne.

Diversified-CEO Paul Lidsky erklärte, dieser Schritt entspreche den sich wandelnden Erwartungen der Kunden an Partner, die zunehmend komplexe, geschäftskritische Umgebungen unterstützen können. Affolter verwies unterdessen auf die Chance, geschäftlichen Fokus mit technischer Expertise und Lebenszyklus-Services zu verbinden, während Diversified sein globales Geschäftsmodell ausbaut.