Sie war das Aushängeschild für Samsungs europäische Display-Fertigung: die Produktionsstätte für die MicroLED The Wall im slowakischen Galanta. Doch nun wird der Standort, an dem hauptsächlich TVs gefertigt wurden, geschlossen. In einer offiziellen Stellungnahme sagte das Unternehmen: „Samsung Electronics hat die schwierige Entscheidung getroffen, seine Produktionsstätte für visuelle Displays in der Slowakei zu schließen, nachdem das globale TV-Produktionsnetzwerk analysiert wurde. Fast 24 Jahre lang hat die Anlage unser Wachstum in Europa unterstützt.“

Die offizielle Mitteilung legt nahe, dass bei der Entscheidung die TV-Produktion die Hauptrolle gespielt hat. Weltweit gibt es hier große Umwälzungen. Chinesische Unternehmen wie TCL und Hisense machen den koreanischen und japanischen Herstellern immer mehr Marktanteile streitig.

Eine von drei Produktionsstätten

The Wall wurde seit 2022 in Galanta produziert; das Werk war auf die Serien IWA und IAB spezialisiert und belieferte hauptsächlich den europäischen Markt. Es war eine von nur drei The-Wall-Produktionsstandorten auf der Welt, neben Ho-Chi-Minh-City und Mexiko. Wie die Produktion der verschiedenen The-Wall-Produkte nun verteilt wird oder ob die Produktionslinie einen neuen Standort bekommt, wurde noch nicht kommuniziert; invidis hat eine Anfrage an Samsung geschickt.

Bisher hat Samsung für The Wall aus Galanta auch mit „Made in Europe“ geworben. Aufgrund der geopolitischen Instabilität haben viele Unternehmen versucht, Produktionen möglichst nahe an den Absatzmarkt zu bringen. Sollte die Produktionslinie nicht wieder in Europa aufgebaut werden, würde hier Samsung diesem Trend zuwiderhandeln.

Slowakei weiter ein Markt

Samsung betont, dass die Entscheidung nur die Produktionsstätte betrifft, die kommerziellen Aktivitäten wird der Hersteller in der Slowakei fortsetzen.

Das AV Magazine berichtete zuerst über die Schließung.