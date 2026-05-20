Creative Realities erhöhte den Umsatz im ersten Quartal nach der Übernahme von Cineplex Digital Media, kurz: CDM. Geringere Margen, wetterbedingte Verzögerungen sowie höhere Betriebskosten belasteten jedoch die Profitabilität.

Das Unternehmen mit Sitz in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky erzielte im Quartal bis zum 31. März einen Umsatz von 16,3 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz bei 9,7 Millionen US-Dollar. Rund 7,9 Millionen US-Dollar entfielen auf CDM. Creative Realities hatte das Unternehmen Ende 2025 vom kanadischen Kinobetreiber Cineplex übernommen.

Niedrige Margen bei Hardware und Services

Der Bruttogewinn stieg von 4,5 Millionen auf 5,6 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig sank die Bruttomarge von 45,7 auf 34,2 Prozent. Die Hardwaremarge fiel von 32,1 auf 14,0 Prozent. Die Servicemarge ging von 53,0 auf 42,0 Prozent zurück.

Das Unternehmen begründete die niedrigere Hardwaremarge mit einem ungewöhnlich hohen Anteil an QSR-Installationen sowie einmaligen Kosten. Diese entstanden beim Wechsel von einem externen Installationsdienstleister für einen großen CDM-Kunden.

Winterstürme verzögern Projekte

CEO Rick Mills erklärte zudem, dass Winterstürme und saisonale Effekte große Teile der Geschäftsaktivitäten beeinflusst hätten. Gleichzeitig weitete sich der operative Verlust aus. Er lag bei 6,2 Millionen US-Dollar nach 0,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettoverlust für Stammaktionäre betrug 7,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,74 US-Dollar je Aktie.

Creative Realities teilte mit, dass die Integration von CDM nahezu abgeschlossen sei. Das Unternehmen erwartet für den weiteren Verlauf des Jahres 2026 höhere Umsätze. Grundlage dafür seien der bestehende Auftragsbestand, neue Geschäftsmöglichkeiten und die Übernahme von CDM.

Bei der Ankündigung der Übernahme hatte Creative Realities erklärt, dass CDM die Unternehmensgröße verdoppeln werde. Zudem komme ein großes kanadisches Digital-out-of-Home-Netzwerk hinzu, das Einkaufszentren, QSR, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel und den Lotteriebereich umfasst.

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