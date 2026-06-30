Dentsu schafft in Deutschland zwei neue Einheiten, die sich verstärkt mit dem digitale Portfolio der Agentur beschäftigen. Dafür besetzt Dentsu die leitenden Stellen der Digital-Abteilungen intern.

Markus Caspari übernimmt als Managing Partner in der Unit Digital Innovation & Transformation. Er arbeitet seit mehr als 14 Jahren für die Dentsu-Gruppe. Zuletzt war er als Head of Performance Marketing & Digital Consulting aktiv.

In seiner neuen Einheit sollen die strategischen Kompetenzen aller digitalen Disziplinen gebündelt werden — von AI, Search und Social Media über Influencer Marketing, Retail Media, E-Commerce und Performance Marketing.

Patrick Bühler leitet Digital Delivery Media

Die zweite neue Unit heißt Digital Delivery Media. Sie wird von Patrick Bühler als Managing Partner geleitet. Er ist seit 2015 im Unternehmen und war bisher Head of Digital Media Frankfurt und Leiter der Dentsu Consulting Services.

In der neuen Abteilung von Patrick Bühler sollen künftig die operative Mediaberatung und -umsetzung zu den Themen Planning, Media Activation und Ad Delivery zusammengefasst werdne.

„Mit unserer neuen Aufstellung erhöhen wir die Geschwindigkeit, mit der wir digitale Innovationen für unsere Kunden nutzbar machen, und integrieren Strategie, Planung und Umsetzung noch enger“, sagt Katja Anette Brandt, CEO Dentsu Germany & Media Pracrice Lead Central Europe bei Dentsu.