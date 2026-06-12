Novisign erweitert seine Plattform. Sie unterstützt nun auch Raspberry-Pi-Geräte. Damit bietet Novisign eine zusätzliche Hardware-Option, mit der man Digital Signage-Netzwerken aufbauen und betreiben kann.

Die Kooperation zielt dabei auf ein breites Einsatzspektrum — von einzelnen Displays bis hin zu größeren, standortübergreifenden Netzwerken. Zentrale Anforderungen wie Content-Management, Remote-Steuerung und Skalierbarkeit bleiben dabei vollständig erhalten.

Raspberry Pi hat sich in kommerziellen, industriellen und edukativen Anwendungen etabliert – insbesondere aufgrund niedriger Anschaffungskosten, hoher Verfügbarkeit und kompakter Bauform. Für Digital Signage-Betreiber entsteht durch die Integration eine preisgünstige Alternative zu klassischen Mediaplayern, vor allem für kostenkritische oder stark verteilte Installationen.

Erweiterung des Hardware-Ökosystems

„Mit der Unterstützung von Raspberry Pi bieten wir unseren Kunden eine weitere verlässliche Deployment-Option und senken gleichzeitig die Einstiegshürden für professionelles Digital Signage“, sagt Gil Matzliah, CEO von Novisign.

Auch auf Seiten von Raspberry Pi wird die Zusammenarbeit als strategischer Schritt gesehen: Unternehmenskunden können künftig die Hardware mit der cloudbasierten Digital Signage-Software von Novisign kombinieren — von Retail-Anwendungen bis hin zu komplexen Multi-Location-Setups.

Mit der Integration erweitert Novisign sein Hardware-Ökosystem zu einem Zeitpunkt, an dem Anwender verstärkt flexible Rollout-Modelle und eine Reduktion der Gesamtbetriebskosten verlangen.