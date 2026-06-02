Der Value-Added-Distributor Media Solutions vertreibt nun auch das Portfolio von LG Professional Displays in der Schweiz. Damit will Media Solutions Schweizer Integratoren gezielter bei ProAV- und Digital Signage-Projekten unterstützen — von der Auswahl über Planung bis hin zur technischen Umsetzung.

Im Portfolio von Media Solutions sind somit künftig Displays, E-Paper und Software des koreanischen Herstellers.

„Mit LG gewinnen wir einen hervorragenden Vollsortimentsanbieter, der unser Portfolio ideal ergänzt und im Professional-Display-Segment seit Jahren Maßstäbe setzt“, sagt Dominik Mayer, Co-CEO von Media Solutions.

LG hat Schweizer Markt im Fokus

Laut LG fiel die Wahl auf Media Solutions, da der Distributor klar auf den Schweizer AV- und Signage-Markt ausgerichtet ist. „Genau diese Nähe zum Markt und die Spezialisierung auf professionelle Lösungen machen das Unternehmen für uns zum idealen Partner für gezielte Marktbearbeitung in der Schweiz“, sagt Giovanni Anello, Sales Manager Information Displays bei LG.

Mit dem Unternehmenssitz in Schönenwerd vertreibt Media Solutions ein breites Hardware- und Software-Portfolio sowie Mounting-Lösungen. Zu den Marken gehören dabei Brightsign, Spinetix, Connectsignage, Nexmosphere und B-Tech AV Mounts.