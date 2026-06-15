Laut einer neuen Analyse von Omdia gehörten Signage- und Informationsanzeigen im ersten Quartal 2026 weiterhin zu den stärksten Segmenten des ProAV-Marktes, obwohl die Auslieferungen in den breiter gefassten Display-Kategorien rückläufig waren.

Omdias aktueller „Public Displays Market Tracker“ ergab, dass die weltweiten Auslieferungen von „Public Displays“ und „Signage-TVs“ im ersten Quartal 1,61 Millionen Einheiten erreichten. Während die Gesamtlieferungen gegenüber dem saisonalen Höchststand von 1,94 Millionen Einheiten im vierten Quartal 2025 zurückgingen, wuchsen Signage- und Informationsdisplays im Quartalsvergleich um 4,3 Prozent und im Jahresvergleich um 2,8 Prozent, was das dritte Wachstumsquartal in Folge darstellt.

Die Zuwächse wurden durch die anhaltende Nachfrage in Westeuropa, Asien und Ozeanien, Japan und Nordamerika getrieben, was die Widerstandsfähigkeit des Signage-Sektors trotz allgemeiner Marktschwierigkeiten unterstreicht.

Regionale Unterschiede

China, einer der weltweit größten Display-Märkte, lieferte gemischte Ergebnisse. Die Auslieferungen von Signage- und Informationsdisplays lagen im Quartal bei mehr als 67.000 Einheiten, was einem Rückgang von 17,3 Prozent gegenüber dem vierten Quartal entspricht – teilweise bedingt durch die Feiertage zum chinesischen Neujahr –, aber einem Anstieg von 1,3 Prozent im Jahresvergleich. Omdia erklärte, der chinesische Markt trete in eine reifere Phase ein, wobei das Wachstum zunehmend von staatlichen Maßnahmen und projektbezogenen Investitionen getrieben werde und weniger von einer breit angelegten Expansion.

Die positiven Ergebnisse im Bereich Signage standen im Gegensatz zu einer schwächeren Entwicklung in anderen ProAV-Display-Kategorien. Die weltweiten Auslieferungen von interaktiven LFDs und Touch-Displays gingen im Quartalsvergleich um fast 10 Prozent zurück, wobei ein großes Projekt im Bildungsbereich in Indonesien im Vorquartal nicht berücksichtigt wurde. Die Auslieferungen von Videowänden sanken im Quartalsvergleich um 15,7 und im Jahresvergleich um 19,2 Prozent.

Chinas Markt für interaktive Flachbildschirme verzeichnete noch stärkere Rückgänge: Die Auslieferungen sanken im Quartalsvergleich um 39,1 und im Jahresvergleich um 10,4 Prozent, da Signage-Displays und kostengünstigere Verbraucherfernseher Marktanteile bei Anwendungen in Konferenzräumen und Besprechungsräumen gewannen.

Samsung an der Spitze

Omdia erklärte, dass Displayhersteller mit höheren Komponentenkosten konfrontiert sind, da die wachsende Nachfrage von AI-Rechenzentren den Wettbewerb um Speicherchips verschärft, die in kommerziellen Displays und anderen elektronischen Geräten verwendet werden.

Unter den Herstellern von Signage-Displays behielt Samsung Electronics mit einem Anteil von 43,8 Prozent an den Auslieferungen seine Marktführerschaft, gefolgt von LG Electronics mit 15,3 Prozent. Die Auslieferungen von Samsung stiegen im Quartalsvergleich um 2,9 Prozent, während LG ein Wachstum von 20,7 Prozent verzeichnete. Auch die Sharp Corporation und die Sony Group Corporation verzeichneten im Quartalsvergleich Zuwächse bei den Auslieferungen.

Der Bericht stellte fest, dass LCD-Videowände weiterhin unter Druck stehen, da sich einige Unternehmensimplementierungen in Richtung Directview-LED-Technologie verlagern. Omdia erklärte jedoch, dass Videowände in Anwendungen, die eine hohe Pixeldichte erfordern, wie beispielsweise Leit- und Kontrollzentren sowie Produktionsumgebungen, weiterhin wichtig bleiben.

Mit Blick auf die Zukunft warnte Omdia, dass geopolitische Unsicherheiten, Transportkosten und anhaltender Preisdruck das Tempo der Markterholung bis Ende 2026 beeinträchtigen könnten.