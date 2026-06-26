LED-Spezialist Digiled will sein US-Geschäft ausbauen. Dafür holt er sich PJ Pedroni als Verstärkung. Er übernimmt als Senior Director National Sales in den USA.

Mit Sitz in Seattle soll PJ Pedroni die Präsenz von Digiled in den Bereichen Sport, immersive Erlebnisse und DooH ausbauen. Auch in neuen Märkten soll er die Marke sichtbarer machen.

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit wird zudem die Zusammenarbeit mit Integratoren und Partnern sein. Geplant sind unter anderem Schulungen und Workshops im „Pixel Depot“ Showroom in Las Vegas. Dort präsentiert Digiled seine Technologien und bietet Trainings rund um Planung und Umsetzung von LED-Projekten an.

PJ Pedroni bringt für seine neue Stelle Erfahrungen aus dem Außenwerbe- und Großformat-Displaygeschäft mit. Nach eigenen Angaben prägte ihn ein preisgekröntes Digitalprojekt in New York: Die Installation wurde 2002 als „Spectacular of the Year“ ausgezeichnet und weckte sein Interesse an großformatigen visuellen Erlebnissen, die Technologie, Kreativität und öffentliche Interaktion verbinden.

Digiled hat seinen Hauptsitz in Großbritannien und ist mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien aktiv. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte LED-Displaylösungen für Sportstätten, Attraktionen, Erlebnisinstallationen und DooH-Netzwerke. Weltweit hat Digiled nach eigenen Angaben bereits mehr als 275.000 Quadratmeter LED-Fläche installiert.