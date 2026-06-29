Die Agentur Pilot Stuttgart hat eine neue Geschäftsführerin: Claudia Frank übernimmt die Rolle und leitet den Stuttgarter Standort der Agenturgruppe gemeinsam mit Marcus Koch. Silke Greis komplettiert den Führungskreis.

Claudia Frank verantwortet damit die strategische und operative Weiterentwicklung des Unternehmens.

„Claudia hat unseren Stuttgarter Standort über viele Jahre hinweg maßgeblich mitgestaltet und vereint fundierte Expertise in strategischer Beratung, Media und Unternehmensführung“, sagt Kristian Meinken, CEO der Pilot Agenturgruppe.

Seit 16 Jahren bei Pilot

Bereits seit 16 Jahren ist Claudia Frank bei Pilot Stuttgart aktiv. Nach verschiedenen Funktion in Beratung und Führung war sie zuletzt als Direktorin Beratung Media aktiv. Bevor sie Teil von Pilot Stuttgart wurde, war Claudia Frank bei PHD Worldwide – ebenfalls in beratender Rolle in der Mediaplanung. Ihr Volontariat absolvierte sie bei OMD Stuttgart.

Ihre neue Position als Geschäftsführerin übernimmt Claudia Frank zum 1. Juli 2026.