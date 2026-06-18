Samsung Electronics hat eine weltweite Außenwerbekampagne gestartet, um für seine MicroRGB-TV-Technologie zu werben. Dabei nutzt das Unternehmen Iconic-DooH-Stätten in wichtigen Märkten, um die neue Display-Plattform zu präsentieren.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht die „MicroRGB AI Engine Pro“ von Samsung und deren Fähigkeit, die rote, grüne und blaue Hintergrundbeleuchtung präziser zu steuern. Das Kampagnenvideo nutzt eine groß angelegte Hip-Hop-Tanzperformance, die gemeinsam mit dem Choreografen Sergio Reis entwickelt wurde, um die Struktur der RGB-Hintergrundbeleuchtung und die Farbwiedergabe zu veranschaulichen.

Samsung nutzt die Kampagne zudem, um AI-basierte TV-Funktionen zu bewerben, darunter den „AI Soccer Mode“, der Kommentatoren stummschalten kann, und den „Vision AI Companion“, der Spieler- und Mannschaftsstatistiken in Echtzeit liefert.

Für Samsung ist die Kampagne sowohl eine Werbeaktion für Verbraucherfernseher als auch ein Hinweis darauf, dass weltbekannte Bildschirme zunehmend für die Einführung von Premium-Produkten genutzt werden, insbesondere im Zusammenhang mit Display-Technologien, die von groß angelegter visueller Erzählkunst profitieren.