DS-In4me aus dem österreichischen Korneuburg entwickelt die Digital Signage-Software SEP7. Sie bespielt laut Hersteller mehr als 8.000 Displays. Nun erweitert das Unternehmen SEP7 um eine Anbindung an Giggletips. Die österreichische Plattform digitalisiert Hotel-Freizeitangebote und macht sie kanalübergreifend buchbar.

Inhalte direkt auf Screens

Durch die Integration lassen sich Giggle-Inhalte künftig direkt auf Signage-Screens ausspielen. Eine einfache Kontoverknüpfung genügt, ein separates Content-Handling entfällt.

Die Schnittstelle richtet sich vor allem an Hotels und Tourismusbetriebe. Sie wollen Freizeitangebote, Veranstaltungen und Gästeinformationen zentral steuern. Nach Angaben von DS-In4me ist SEP7 die erste größere Digital Signage-Plattform mit dieser Anbindung.

Managed Signage bei DS-In4me

DS-In4me positioniert sich als Full-Service-Anbieter. Das Unternehmen liefert Software und Hardware aus einer Hand und betreut Kunden persönlich. SEP7 lässt sich cloud-nativ, als Whitelabel-Lösung oder On-Premise betreiben.

Die neue Kooperation mit Giggletips reiht sich dabei laut Unternehmen in eine Strategie ein. Das Ziel: Gezielt mit österreichischen Softwareanbietern zusammenzuarbeiten. Ein wachsender Teil der Neukunden kommt laut DS-in4me über Migrationen von alten Softwares, die aus Sicherheitsgründen abgelöst werden.