HI-ND Sweden baut sein Vertriebsnetz in Europa weiter aus und kooperiert künftig mit der Globalsat Group.

Die Partnerschaft umfasst den Vertrieb von HI-ND-Produkten in Griechenland, Zypern und ausgewählten Balkan-Märkten und ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine europäische Vertriebsplattform auszubauen und näher an lokale Kunden heranzurücken.

HI-ND entwickelt Gehäuse, Totems und Befestigungslösungen für Digital Signage in Innen- und Außenbereichen. Die Produkte werden unter anderem in den Branchen Handel, Hotellerie, Unternehmen und Transport eingesetzt.

Die Globalsat Group zählt zu den Value-Added-Distributoren in Südosteuropa. Das Unternehmen vertreibt neben Digital Signage-Lösungen auch professionelle Displays sowie Produkte für nachhaltige Energieversorgung. Zudem ist Globalsat Samsung-Partner in der Region. Auch HI-ND entwickelt seit den Anfängen des Unternehmens Lösungen für Samsungs professionelle Displays.

„Das ist nicht nur eine Marktexpansion. Es ist ein strategischer Schritt in eine Region, wo wir langfristiges Potenzial sehen“, sagt Max Hedayat, Commercial Director bei HI-ND.