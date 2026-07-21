Die Stuttgarter Agentur Panama erweitert ihre Führungsriege und ernennt Raoul Baumgärtner zum Head of Tech. In der neu geschaffenen Position soll er das Unternehmen technologisch weiterentwickeln, indem AI in die Workflows integriert wird.

Mit der Erweiterung des Managements reagiere man auf tiefgreifende Veränderungen der Kommunikationsbranche. Laut der Agentur verändern neue Technologie, Datenökonomen und AI die Anforderungen an Markenführung.

Seit 2023 bei Panama

Raoul Baumgärtner ist seit 2023 bei Panama. Bislang war er als Executive Creative Director tätig und gestaltete zentrale Transformationsprozesse bereits mit. Dabei hat er auch en flächendeckenden Einsatz von AI innerhalb der Agentur vorangetrieben.

„Raoul wird den Themen Transformation, Tech und KI bei Panama als Mitglied der Geschäftsleitung noch mehr Gewicht verleihen und entscheidend weiterentwickeln“, sagt Robert Kurr, Geschäftsführender Gesellschafter von Panama.

Parallel dazu ändert Panama den Claim, unter dem die Agentur auftritt. „Panama – Wo Sonst“ ersetzt dabei das bisherige Leitmotiv „Unabhängigkeit gewinnt“, das inhaltlich jedoch weitergeführt wird.