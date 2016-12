- In der Schweiz vermarktet der Media Owner Clear Channel nun DooH Screens in insgesamt 13 Einkaufszentren. Das Portfolio wurde in der Westschweiz um 15 neue Screens erweitert. von Thomas Kletschke

Kürzlich hat das Retail DooH Netzwerk von Clear Channel Schweiz Zuwachs bekommen: In drei Manor Shopping Centers der Maus Frères wurden insgesamt 15 DooH Screens in Betrieb genommen, die für Digital-out-of-Home Kampagnen am Point of Sale buchbar sind. Die neuen und vertikal ausgerichteten Screens sind jeweils in Laufrichtung der Passantenströme der Shopping Malls installiert.

Ausgestattet wurden die drei Einkaufszentren Centre Manor Chavannes (63.000 Besucher pro Woche), Centre Manor Vevey (102.000 Besucher pro Woche) und Centre Manor Monthey (60.000 Besucher pro Woche). In der Westschweiz verdoppelt sich mit dem Ausbau zugleich die digitale Präsenz von Clear Channel.

Damit erweitert Clear Channel sein Retail DooH Angebot „Digital Shopping Media“ auf schweizweit 13 Einkaufszentren. Jetzt können in diesem Digital-out-of-Home Kanal insgesamt wöchentlich rund 843.000 Besucher erreicht werden. Laut dem Kalkulator-Tool von Clear Channel Schweiz sind derzeit damit insgesamt 72 Retail DooH Screens buchbar.