- Bei der ISE 2017 wird Distec einen Schwerpunkt auf Screens für Anwendungen in besonders sensiblen Umgebungen legen. Brandlast- und Rauchgas-optimierte Displays des Herstellers werden am Stand in Halle 10 gezeigt. von Thomas Kletschke

In Anwendungen in der Industrie oder anderen Bereichen wie Airports werden an technische Einrichtungen wie Displays besondere Anforderungen gestellt. Das wird auch bei Aussteller Distec – Tochter der Data Display Group – ein großes Thema sein, die am Stand 10-P132 zu finden sein werden. Der deutsche Spezialist für TFT Screens und Systemlösungen für industrielle und multimediale Applikationen wird allgemein die Weiterentwicklung seine POS-Line Produktfamilie zeigen.

Im Fokus stehen dabei besonders die Screens der weiter optimierten Serie POS-Line BLO (Brand-Last-Optimiert). Verbesserte Materialien bietet dort nun ein optimiertes Brandlast- und Rauchgas-Verhalten. Das neue G30 Schutzglas erhöht demnach weiter die Hitzebeständigkeit; die hitzebeständigen Strom- und Netzwerkkabel sind jetzt zudem halogenfrei. Die integrierte Thermosicherung trennt das Display von der Stromversorgung, wenn die kritische Temperatur erreicht ist. Die Schutzklasse der Gehäuse beträgt IP33.

Ein unabhängiger Gutachter hat die Geräte für das Brandverhalten von Bauprodukten klassifiziert, da eine entsprechende Norm für Screens nicht existiert. Der orientierende Brandversuch ergab, dass die Displays die Grenzwerte für die Einstufung in die Klasse B-S1, d0 gemäß DIN EN 13501-1 in allen Kategorien unterschreiten. Damit erreichen sie die beste Stufe in der Klasse schwer entflammbarer Produkte. Das Zertifikat bestätigt, dass die Monitore schwer entflammbar sind und im Brandfall nahezu keine Rauchentwicklung entsteht oder brennendes Abtropfen beziehungsweise Abfallen von Teilen vorkommt. Die Monitore sind in Größen von 31,5″ bis 54,6″ verfügbar.