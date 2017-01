- Auch in diesem Jahr wird die Online Software AG auf der Integrated Systems Europe vertreten sein. Zu finden ist der Hersteller am Stand von ONELAN. Im Fokus dort: umsetzbare Lösungen für verschiedene Verticals mit der Digital Signage-Software PRESTIGEenterprise. von Thomas Kletschke

Besucher und interessierte Handelsexperten finden die Online Software AG in der Halle 10, am Stand des niederländischen Partners AOPEN Europe, am Standplatz 10-N146.

Vorstellen werden die Weinheimer die Digital Signage-Lösungen von PRESTIGEenterprise, die vor allem am Point of Sale weite Verbreitung gefunden hat. Besonderer Schwerpunkt bei der Vorstelling liegt auf dem professionellen Vorlagenmanagement der Software, das mit vielen Tools Alltagsaufgaben vereinfacht und automatisiert – und so am PoS die professionelle digitale Kundenansprache erleichtert.

PRESTIGEenterprise ist als langjährig gepflegte und weiterentwickelte Lösung mehr als ein reines Content Management System. Video Walls im Eingangsbereich, Displays auf elekrtonischen Waagen (etwa an Frischetheken), Large Format Screens in Wartebereichen vor Kassen oder interaktive Touchscreen-Anwendungen lassen sich ebenfalls bespielen. Händler können über die Software alle wichtigen PoS Medien ansprechen und Werbebotschaften planen, verwalten und verteilen. Auch Electronic Shelf Labels (ESLs) oder Kiosk-Anwendungen sowie mobile Geräten und Druckern für den Plakat- und Etiketten-Druck lassen sich mit der Lösung ansprechen.