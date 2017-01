- Hersteller NCR hat die neuen ATM Terminals NCR SelfServ 19 Print und NCR SelfServ 19 Select eingeführt. Die Kontoservice-Systeme sind als platzsparende Lösungen ausgeführt. von Thomas Kletschke

Überzeugen sollen die Terminals durch eine kleine Stellfläche sowie eine einfache Nutzung für Finanzinstitute und deren Kunden. An den Funktionalitäten hat man dabei jedoch nicht gespart: Überweisungs- sowie QR Code-Scanner übertragen Rechnungsdaten direkt in das Überweisungsformular und ein Leser erlaubt Contactles Payment.

Zudem sind die ATMs videofähig (Aus- oder Nachrüstung mit einer vollintegrierten Kamera). Auch der Betrieb der Geräte wird effizienter: So überwacht der Kontoauszugsdrucker SelfServ 19 Print seinen Papierbestand eigenständig und meldet proaktiv, wenn neues Papier nachgelegt werden muss.

Einer der ersten B2B Nutzer der neuen SelfServ 19 Terminals ist die Raiffeisenbank München-Süd, die den Kontoauszugsdrucker sowie das SB System kürzlich in ihrer neu eröffneten Innovationsfiliale in Fürstenried-Ost in Betrieb genommen hat.