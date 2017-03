- Wer sagt denn, dass man alles an der Digitalisierung toll finden muss? – Hat man sich auch bei Aussteller SES-imagotag gedacht. Und veranstaltet am ersten Messetag eine interessante Diskussion mit dem Philosophen Richard David Precht. von Thomas Kletschke

In der Messehalle 6 wird SES-imagotag am Platz E51 seinen Stand haben.

Am Sonntag, dem ersten Messetag, wird der Aussteller dort eine Diskussion unter dem Thema „Faire Preise im Handel, haben digitalisierte Einzelhändler gerechtere Preise?“ veranstalten, die von Journalist Florian Kolf (Handelsblatt, Teamleiter Handel) moderiert wird.

Neben SES-imagotag Geschäftsführer Michael Unmüßig und Michael Gerling, Geschäftsführer des EHI Retail Institute wird Richard David Precht als Teilnehmer dabei sein, bekannt durch seine TV-Sendung „Precht“ im ZDF sowie als Autor und Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität Lüneburg sowie Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin tätig.

Da Precht als Kritiker der Digitalisierung, etwa in einem Artikel in der Zeit, eine „laute und lebhafte Debatte“ über die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Implikationen Digitalisierung einfordert, wird er als Diskutant auf der EuroShop sicherlich interessante Impulse geben.

Neben der Diskussion wird SES-imagotag natürlich seine Technologien für den Connected Store der nahen Zukunft zeigen. Der Hersteller ist einer der großen Anbieter aus dem Bereich ESL – im Jahr 2017 möchte das aus Frankreich stammende Unternehmen erstmals 200 Millionen Euro umsetzen. Im Jahr 2016 hatte SES-imagotag unter anderem den deutschen Anbieter Findbox gekauft, der SmartESLs und ein Buy by Light entwickelt hat, die beide auch auf der EuroCIS 2016 zu sehen waren.

Ort und Zeit der Veranstaltung: