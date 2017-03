- Auf der EuroShop 2017 wird xplace aktuelle Konzepte für die Digitalisierung des Point of Sale vorstellen. Vorgestellt werden Use Cases aus verschiedenen Bereichen des Einzelhandels. von Thomas Kletschke

In der Messehalle in Halle 03 wird xplace am Standplatz G86 zu finden sein.

Der Full Service Provider wird die digitale Transformation im stationären Einzelhandel zum Thema seines Messeauftritts machen. Auf der EuroShop 2017 wird xplace neue Produktentwicklungen für verschiedene Bereiche des Handels vorstellen: Lösungen für den Elektronikhandel, den Fashion Retail, den Lebensmitteleinzelhandel sowie für die DIY Branche werden anhand verschiedener Use Cases präsentiert.

Neben Electronic Shelf Labels (ESL) werden Software und Large Format Displays beziehungsweise Video Walls ein Thema sein, kündigte das Unternehmen vorab an. Auch eine LED Video Wall sowie verschiedene Multichannel Lösungen sollen zeigen, wie ein kanalübergreifendes Einkaufserlebnis auf der Fläche wirkt.