- Für die EuroShop in Düsseldorf hat Hersteller Diebold Nixdorf sein neues Kiosk Terminal K-one mit im Gepäck. Zudem werden SCO Systeme sowie Software Schwerpunkte am Stand der Paderborner bilden. von Thomas Kletschke

In der Halle 6 wird Diebold Nixdorf seine Zelte am Standplatz E62 aufstellen.

Den weltweiten Trend hin zu mehr Self Checkout Systemen im Handel – bekanntlich hinken viele deutsche Retailer hier noch dem Kundenwunsch und der Konkurrenz im europäischen Ausland sowie den USA hinterher – will Diebold Nixorf schwerpunktmäßig ebenso abbilden wie den Bedarf an Connected Commerce Software.

Angekündigt für die Messe haben die Paderborner diese Lösungen: