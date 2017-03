- Amsterdam | Heute öffnet die zweite viertägige ISE zum letzten Mal ihre Tore. Auch dieses Jahr war die Messe bisher ein voller Erfolg und sorgt für gute Stimmung bei den Veranstaltern, Ausstellern und Besuchern. Wir sind schon auf die (Rekord-) Zahlen gespannt, die heute Nachmittag kurz vor Ende der ISE 2017 verkündet werden. Hier sind noch einmal die Digital Signage-Events in der Übersicht. von Theresa Amann

DSS Presentations im Commercial Solutions Theatre (Stand 8-D360)

12:30 – 13:00 Uhr: Florian Rotberg, invidis consulting

Digital Signage and retail analytics – turn insights into action

Ort: Commercial Solutions Theatre

Future Trends: They May Not Be What You Thought They Were

13:30 – 13:50 Uhr: Florian Rotberg, invidis consulting; Brad Grimes, InfoComm International; Chuck Espinoza, InfoComm International; Tom Morrod, IHS Markit

InfoComm Future Trends Panel

Ort: Stand 13-N100

Schauen Sie gerne auch im Digital Signage-Gang zwischen Halle 8 und Halle 9 vorbei, um sich über die bevorstehenden Digital Signage Summit Events 2017 zu informieren.

Interessierte Teilnehmer und Aussteller sowie Sponsoren haben die Möglichkeit, mehr über den Digital Signage Summit Europe 2017 zu erfahren. In der aktuelle Broschüre finden Sie die neuesten Informationen zu EMEA´s größter Digital Signage- und Digital-out-of-Home-Strategiekonferenz. Diese wird vom 5. bis 6. Juli 2017 erstmals im ICM – Internationales Congress Center München sattfinden.

Speziell für alle ISE-Besucher gibt es vor Ort im Digital Signage-Gang 40 % Rabatt auf das Ticket zum Digital Signage Summit Europe 2017. Sichern Sie sich heute noch Ihr Ticket mit extra Messe-Rabatt.

