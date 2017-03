- Mit einer wichtigen Zertifizierung der renommierten Underwriters Laboratories wird dem proprietären webOS 3.5 Security Manager von LG ein sicherer Schutz gegen Angriffe aus dem Web bescheinigt. von Thomas Kletschke

Die aktuelle Version des LG webOS 3.5 Security Manager ist von den US-Sicherheitsexperten der Underwriters Laboratories (UL) als einer der ersten Smart TVs im Bereich Cybersecurity zertifiziert worden. LG plant nach eigenen Angaben diese zertifizierte Sicherheit in alle Produkte der Smart Home-, Smart-Home-Security und Heimautomatisierung zu integrieren.

Die LG Smart TV-Plattform ist die erste, die die UL 2900-1-Zertifizierung erhalten hat. Zertifiziert wurde darüber hinaus auch das digitale Rechte-Management für die Smart-TV-Anwendungen. Das UL 2900-1 Cybersecurity Assurance Program (CAP) überprüft Software auf unterschiedliche Schwächen. So wurde der webOS 3.5 Security Manager auf Anfälligkeit und Schwachstellen gegen Malware, Schwächen in der Software und der Sicherheitskontrollen überprüft, um die Privatsphäre der Anwender zu schützen. UL untersuchte die Effektivität der einzelnen im webOS 3.5 integrierten Schutzmaßnahmen über unterschiedliche, virtuelle Netzwerkpenetrationen und gezielte Angriffe auf potenzielle Schwachstellen, die von CWE/SANS in ihrer Top 25-Liste aufgeführt werden. Untersucht wurden sowohl Konfiguration als auch Anwendungen. Die Compliance von LG webOS 3.5 in diesen Kategorien ist die Basis für private IoT-Netzwerke aus unterschiedlichen, miteinander verbundenen Geräten im privaten Haushalt.

Die UL 2900-1 Tests messen die Sicherheit der Anwendungen, des Zugangs zu Informationen während des Authentifizierungsprozesses, den Schutz von Eingriffen durch die Nutzung des Entwicklermodus und dem Schutz vor Softwarefälschung. Weitere Informationen zum UL 2900-1-Standard finden Sie unter diesem Link.