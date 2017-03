- Über Kindermann – Exklusivdistributor für Deutschland und Österreich – sind ab April zwei neue Neets Mediensteuerungen verfügbar: das Neets Touch Panel und Neets Control QueBec Pro. von Thomas Kletschke

Das neue Neets Touch Panel soll in technisch gut ausgestatteten Konferenzräumen dabei helfen, die einfache Kontrolle über alle AV Systeme zu behalten, so dass sich die Präsentierenden auf ihren Vortrag konzentrieren können. Der 7″ Touch Screen bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche, über die auch erweiterte Funktionen abrufbar sind. Die Konfiguration des Touch Panel erfolgt über die eigene Neets Software, mit der auch individuelle Designs umgesetzt werden können.

Das Touch Panel eignet sich sowohl für die Installation an der Wand als auch zur Aufstellung auf dem Besprechungstisch. Der integrierte Bewegungssensor aktiviert den Screen, wenn sich Personen in seiner Nähe befinden. Die Stromversorgung erfolgt über PoE (Power over Ethernet).

QueBec Pro ist eine kompakte AV Lösung, die speziell für kleine und mittlere Meeting- und Schulungsräume entwickelt wurde, um dort Displays oder Projektoren zu steuern. Die Steuerung erkennt automatisch das anliegende Signal, startet die Raumfunktionen und schaltet – ebenfalls automatisch – auf die verfügbaren HDMI- oder VGA-Quellen. Dank der Signalerkennung können Präsentationen schnell gestartet werden, ohne dass eine Fernbedienung benötigt wird.

QueBec Pro ist bestückt mit zwei bi-direktionalen RS-232/IR Ports, zwei GPIO Ports, Relay-Out, VGA Loop und einen HDMI Switcher, der drei Eingangssignale auf einen Ausgang schaltet.

Die neuen Produkte sind voraussichtlich ab April in Deutschland und Österreich exklusiv über den Distributionspartner Kindermann erhältlich.