- Der LED Signage Experte Absen Europe ist erstmals als Aussteller auf einer EuroShop präsent. Gezeigt werden verschiedene Fine Pitch LED Lösungen für den gehobenen Einzelhandel. von Thomas Kletschke

In der Halle 3 der Messe Düsseldorf wird Absen am Platz H79 zu finden sein.

Nach eigenen Angaben sind LED Screens von Absen bereits in 4.000 Stores in über 80 Ländern installiert. Damit sieht man sich im vertikalen Markt als Marktführer unter den LED Screen-Anbietern. Weiterhin will das Unternehmen dessen europäischer Sitz Rüsselsheim ist, besonders auf Retail setzen.

Für die Endanwender aus den verschiedenen Bereichen des Einzelhandels, für Integratoren und Entscheider werden Flagship-Produkte aus dem aktuellen Portfolio gezeigt. Dazu werden etwa Displays und Module aus der Serie N gezeigt, die im vergangenen Jahr allgemein der Bestseller im eigenen Programm war.

Neben der Baureihe N wird Absen außerdem die kürzlich eingeführte Premium-Baureihe HDV vorstellen, die ebenfalls einen Frontzugang für erleichterte Aufstellung und Wartung sowie ein schlankes Design bietet. Retailern und deren Dienstleistern stehen drei Pixel Pitches zur Auswahl: 1,2 mm, 1,6 mm und 1,9 mm. Mit diesen Screens können Inhalte in Ultra HD sehr wirksam ausgespielt.

Ebenfalls am Stand zu sehen ist die Serie L3. Diese fernbedienbare und flexible eignet sich für Retail-Anwendungen in Innenräumen sowie im Freien.