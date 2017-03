- Düsseldorf | Last but not least noch eine Bildergalerie von der EuroShop 2017. Farbenfroh war es auf der diesjährigen Messe. Die bunten Bilder gibt es hier. von Theresa Amann

Weil es so schön war, und auch, weil es so viel zu entdecken gab auf der diesjährigen EuroShop, haben wir noch eine Bildergalerie in petto. Die Bilder der letzten beiden Messetage der größten Retail-Fachmesse gibt es hier:

EuroShop Bildergalerie – Tage 3 und 4