- Während der EuroShop 2017 in Düsseldorf werden Osram und Osram Opto Semiconductors verschiedene Lösungen für den Point of Sale zeigen – darunter eine iBeacon-basierte End to End-Lösung mit dem Partner beaconsmind oder barrierefreie Location Based Services. von Thomas Kletschke

Osram ist der in Halle 9 am Stand C59 zu finden.

Dort werden LED, Lichtmanagement-Systeme sowie Location Based Services mittels iBeacons die wichtigen Themen sein, mit denen der Hersteller die Einzelhandelsunternehmen fit für den modernen Point of Sale machen will.

So wird Osram Lichtmanagement-Systeme zeigen, mit deren Hilfe Geschäfte unterschiedliche Stimmungen und Anmutungen erzeugen können, ohne dass dafür die Licht-Installation geändert werden muss. Sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung können mit einstellbaren Farbtemperaturen in weiß oder auch farbig die Präsentation am Point of Sale verbessern – etwa bei der Regalbeleuchtung, als Licht-Decke oder an einem Tresen. Mit dem Lichtmanagement-System Lightify Pro von Osram lässt sich die Beleuchtung sowohl per App steuern als auch via Wandschalter auf die Anforderungen hin anpassen.

Zudem zeigt Osram Opto Semiconductors sein Portfolio an LED Komponenten für die Entwicklung moderner, effizienter und spezieller Beleuchtung – von Chip on Board-LEDs bis hin zu Einzel-LEDs. Das neue TEN°-Binning soll laut Hersteller eine bislang unerreichte Farbkonsistenz bei weißen LED ermöglichen.

Beim Thema Digitalisierung und Location Based Services wird Osram eine Premiere zeigen, die besonders für große Retailer interessant sein könnte. Denn auf der Fachmesse zeigt man eine Gesamtlösung, basierend auf der hauseigenen Einstone Beacon-Technologie, die in die Shop-Beleuchtung integriert wird. Dazu kooperiert Osram mit der beaconsmind AG, dem ersten iBeacon Full Service Provider aus der Schweiz.

Das neue Lösungspaket nennt sich Einstone Smart Retail und kombiniert die Dauerstrom-basierte Beacon-Infrastruktur von Osram mit einem App-basierten Loyalitätsprogramm, Proximity Marketing und intelligenten Kundenanalysen des Software-Partners beaconsmind. Die End to End-Lösung lässt sich in unterschiedlichste Kassen- und CRM-Systeme integrieren. Dadurch werden Offline- und Online-Daten verknüpft und dem Händler via Web Dashboard verfügbar gemacht. Das Kampagnenmanagement erfolgt intuitiv und in Echtzeit. Werbebotschaften wie individuelle Angebote oder Gutscheine werden uüber eine mobile App ausgespielt. Eingestellte Botschaften werden dem Kunden per Push Benachrichtigung zugestellt, sobald er sich im Ladenlokal oder in dessen Nähe befindet.

Auch andere Einstone LBS-Anwendungen werden ein Thema sein, etwa barrierefreie: So gibt eine Applikation für Blinde und Sehbehinderte per Sprachausgabe die Möglichkeit, mehr über die vorgestellten Produkte zu erfahren.