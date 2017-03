- Düsseldorf | Auf dem imposanten und thematisch fein unterteilten Messestand von Vitra sind digitale und analoge Werbemittel in Aktion zu sehen, mit denen Brick and Mortar Stores jeden Onlinehändler ausstechen. von Thomas Kletschke

Einer der größten – wenn nicht der größte – Stände der EuroShop befindet sich in der Halle 12. Er belegt gleich zwei Standplätze (A35 und A36) und ist innen wie außen einer edlen Einkaufsstraße nachempfunden. Hier stellen die drei Unternehmen der Vitra Gruppe aus: Vitra, Ansorg und Vizona. Gemeinsam zeigen sie State of the Art Lösungen für die verschiedensten Retail-Anwendungen.

Wer steht für was?

Vitra hat seine Wurzeln im Ladenbau. Als Partner des Einzelhandels arbeitet das Unternehmen seit mehr als achtzig Jahren daran, die Attraktivität, Qualität und Produktivität von Verkaufsräumen zu steigern. Ansorg vereint technisches Know how mit lichtplanerischer Kompetenz, um Waren und Marken in Szene zu setzen. Designorientierte Qualitätsleuchten und innovative Lichtlenkung bilden das Portfolio. Vizona realisiert weltweit Store-Konzepte für Retailer und Markenunternehmen. Interdisziplinäre Projektmanagement-Teams arbeiten mit Kunden und Architekten zusammen.

Was ist das Thema?

Unter dem Oberbegriff The Village zeigen die drei Schwesterunternehmen gemeinsam fünf individuelle Retail-Konzepte, die aktuelle Herausforderungen und Möglichkeiten im Bereich Ladenbau zum Thema haben. Vor allem werden digitale Elemente geschickt integriert, die man am Point of Sale in Kombination mit anderen Methoden nutzen kann, um Onlinehändler (und deren Kunden) vor Neid erblassen zu lassen.

Der Stand ist in einer stadtähnlichen Struktur angeordnet. Man hat sogar an einen Himmel gedacht: Die Überdachung von Vitras großem und hohen Stand ist lichtdurchlässig. Und das Licht zeigt wechselnd die verschiedenen Licht-Modi, die man an einem typischen Tag beim Bummeln erlebt. Dies geschieht langsam, ähnlich wie in der Natur, und nicht alle zwei Minuten. Man sollte sich also etwas Zeit in The Village gönnen, das mit der finnischen Innenarchitektin Joanna Laajisto entwickelt wurde.

Wie wird es umgesetzt?

Rund um die Plaza in der Mitte des Stands, den virtuellen Marktplatz unter dem virtuellen Himmel, sind fünf verschiedene Stores angeordnet, die je eine Branche aus dem Retail-Geschäft repräsentieren. Für jede dieser Einkaufswelten wurde für die EuroShop 2017 eine eigene Marke kreiert, mit Produkten und einer Geschichte, die den Kunden mit auf die Customer Journey nimmt. In jedem Laden spielt ein neues Retail-System von Vitra die Hauptrolle. Lichtlösungen von Ansorg inszenieren die Produktneuheiten. Realisiert wurden die Konzepte vom Ladenbauer Vizona. Auf einer weiteren Fläche können Besucher die ausgestellten Systeme nochmals im Detail erkunden. Diese fünf Geschäfte sind so täuschend echt, dass mancher Besucher schon die fiktive Modemarke für eine echte Marke hielt: