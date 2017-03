- Seit März 2017 ist Gerhard Wolf neuer Head of Process Analysis & IT beim österreichischen Out-of-Home Unternehmen Gewista. Wolf kommt von der Tochter Infoscreen (AT) und wird in seiner neuen Position die Digitalisierung des Unternehmens entscheidend mit prägen. von Thomas Kletschke

Unternehmens-Personalien zeigen manchmal deutlich, wohin es strategisch gehen soll. Seit Anfang März 2017 ist Gerhard Wolf neuer Head of Process Analysis & IT des österreichischen Außenwerbers Gewista, der zum weltgrößten JCDecaux gehört, der 67% der Anteile hält. Wolf ist ausgebildeter HTL-Ingenieur und war zuvor 15 Jahre lang bei der 100%-igen Gewista Tochter Infoscreen als Head of Technics, IT & Scheduling tätig.

Wolf war damit maßgeblich für die Etablierung des technologiegetriebenen Fahrgast-TV Senders mitverantwortlich, der auf insgesamt rund 2.500 Screens an U-Bahnsteigen sowie in Trams und Bussen von sechs Landeshauptstädten läuft.

Da die Muttergesellschaft Gewista ihre eigenen DooH Projekte ebenfalls verstärkt und beide Digital-Medien nah beieinander liegen, ist es sinnvoll, dass Wolf nun wechselte. Bei der Gewista wird Wolf laut Unternehmen für die „Sicherstellung des laufenden Betriebs, die Entwicklung IT gestützter Prozesse und Abläufe sowie die Gestaltung der IT Landschaft im Zuge der Digitalisierung und in Bezug auf Industrie 4.0“ verantwortlich sein.

Gewista CEO Franz Solta – seit Januar im Amt, er leitete zuvor die österreichische Infoscreen – in einem Statement: „Mit Gerhard Wolf bekommt die Gewista nicht nur einen ausgewiesenen IT Profi, den ich in den vielen Jahren meiner Geschäftsführertätigkeit bei Infoscreen als IT Verantwortlichen kennen und schätzen gelernt habe, sondern auch einen Kollegen, der die komplexen Aufgaben und Herausforderungen, welche die Gewista im Bereich der Digitalisierung und Prozessoptimierung bereit hält, kompetent lösen wird.“

„Es freut mich besonders“, so der neue IT Verantwortliche Wolf in der gleichen Unternehmensmitteilung „in Zeiten der digitalen Umbrüche, die IT und Prozesse bei einem Unternehmen wie der Gewista für die Herausforderungen der Zukunft rüsten und entwickeln zu dürfen.“