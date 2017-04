- Weischer.Media baut seine Vertriebs- und Vermarktungsstruktur in Deutschland weiter aus und hat jetzt ein festes Büro in München eröffnet. Robert Bräu wird als Key Accounter Verantwortung überhmen. Die als Director Kundenberatung von 7Screen gewechselte Isabell Müller ist die zweite Ansprechpartnerin vor Ort. von Thomas Kletschke

Weischer.Media ist neben dem Hauptsitz in Hamburg bislang auch in Frankfurt, Köln, Zürich und Wien vertreten. Der inhabergeführte Werbevermarkter für Kino-, Außen- und Onlinewerbung in Deutschland bezieht nun auch eine Dependance in München.

Robert Bräu, Key Account Manager von Weischer.Regio, betreut künftig von der Münchner Basis aus regionale Kunden in Bayern und Hessen und ist für das Neukundengeschäft in den Regionen verantwortlich. Der 53-Jährige hat eine umfassende inter-mediale Vermarktungskompetenz erworben und war zuletzt Verkaufsleiter bei Radio Gong 96.3 in München. Zuvor war er in zahlreichen leitenden Verkaufs- und Vertriebspositionen tätig, etwa bei der Deutschen Städte-Medien GmbH in Frankfurt und bei der Ströer DSM GmbH München.

Isabell Müller (37) stößt neu ins Team von Jost von Brandis und wird als Director Kundenberatung in München für die Out-of-Home Spezialagentur tätig sein. Die Digital-Out-of-Home Expertin kommt von 7Screen, bei der sie als Unit Director Sales den dortigen Media-Vertrieb mit aufbaute und mit verantwortete. Zuvor war die gebürtige Münchnerin 13 Jahre bei der Infoscreen GmbH in München tätig, zunächst als regionale Key Account Managerin. Später verantwortete Müller dort den deutschlandweiten Regionalvertrieb, zuletzt den gesamten DooH-Fachvertrieb.

Im neuen Weischer.Media-Büro im Münchner Stadtteil Bogenhausen wird zudem elbbergMedia Vertriebs- und Kommunikationsmaßnahmen für Kunden aus Süddeutschland umsetzen. Das Büro ist ab sofort unter dieser Anschrift zu erreichen: