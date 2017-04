- Mit OLED Screens und OLED Lighting inszeniert Licht-Designer Tokujin Yoshioka auf der Mailänder Design-Woche seine Vision einer bunten, strahlenden Zukunft. von Thomas Kletschke

Wie berichtet, kooperiert Hersteller LG mit Tokujin Yoshioka anlässlich der Design Week Milano bei der Ausstellung „S.F_Senses of the Future“, die noch bis 9. April im Superstudio Più zu sehen ist.

In seiner Installation nutzt der japanische Licht-Designer sowohl OLED Screens wie OLED Lighting. Ein Teil der zukunftsorientierten Ausstellung besteht aus einem alltäglichen Gebrauchsgegenstand, den Yoshioka zu einem visuell spannenden Objekt transformiert hat: einem minimalistischen Stuhl.

Reduziert auf seine Grundformen und unter Einsatz von OLED Displays wurden 17 der „S.F Stühle“ aufgestellt. Die genutzten OLED Large Format Screens werden beidseitig bespielt. Als Motive sind geometrische und farbintensive Muster zu sehen.

Außerdem arbeitet Yoshioka besonders mit Kontrasten von Farbe und Schwarz. Als Sitzfläche der Stühle dienen Glasplatten. Die Besucherinnen und Besucher sind ausdrücklich eingeladen, die Objekte auch zu nutzen – als futuristische Sitzgelegenheit.

Ein weiteres Highlight – durchaus auch im wörtlichen Sinne – ist eine hell strahlende Installation aus rund 30.000 einzelnen OLED Lichtmodulen. Diese „Wall of the Sun“ ist an der Stirnseite der gesamten Installation angebracht und schwer zu übersehen. Denn die Wall of the Sun ist 80 m groß (Breite mal Höhe: 16 m x 5 m). Die Wand wellt sich leicht, ihre Lichtstrahlen simulieren dabei den Komfort und die Wärme, die an hellen, sonnigen Tagen vorherrschen.