- Die Strommarke Yello nutzt derzeit insgesamt 30 mit Screens ausgestattete Handy-Ladestation, um Kunden in deutschen Einkaufszentren werblich zu erreichen. von Thomas Kletschke

Ab sofort gibt es in ausgewählten deutschen Einkaufszentren „Handy-Tankstellen“, die Besucher kostenlos nutzen dürfen. Die Handy-Ladestationen im neuen Yello Corporate Design verfügen über integrierte digitale Screens, auf denen ein kurzer Clip die einfache Funktionsweise erklärt.

Für die Idee, Planung und Kreation zeichnet die Hamburger Agenturgruppe pilot verantwortlich. Auch die Abstimmung der zu belegenden Center hat pilot in enger Zusammenarbeit mit Yello übernommen.

Wichtige Kriterien wareb das Marktpotenzial, die Zielgruppenanpassung und die Umfeldqualität der Einkaufszentren. Die deutschlandweite Kampagne, die durch Guerilla-Maßnahmen ergänzt wird, läuft bis Februar 2018.

Das Prinzip ist einfach und allgemeinverständlich: Die Passanten wählen ein Fach aus und stöpseln ihr Handy an, schließen es ab und können ihr Smartphone nach spätestens 30 Minuten geladen wieder abholen – kostenlos.

Die insgesamt 30 Tankstellen sind in stark frequentierten deutschen Shopping-Malls aufgestellt, unter anderem im Alstertal-Einkaufszentrum (Hamburg), in den Ring- und Gesundbrunnen-Centern (Berlin), im Promenaden Hauptbahnhof (Leipzig) sowie in der Frankfurter Skyline Plaza.