- Seit Anfang April leitet Marcus Zinn gemeinsam mit Robert Beck die Sales & Client Service Abteilung beim österreichischen Media Owner Epamedia. von Thomas Kletschke

Mit der neu geschaffenen Position Sales & Business Development wird die Zusammenlegung von einzelnen Teams in den Abteilungen Sales & Client Service unterstützt. Damit setzt der Außenwerber auf den Ausbau der Inhouse-Struktur und auf individuellere Lösungen und eine stärkere Synchronisation von bestehenden Abteilungen.

In seiner Position ist der 40-jährige Marcus Zinn verstärkt für die Entwicklung von neuen innovativen Produkten und Lösungen verantwortlich und berichtet gemeinsam mit Robert Beck direkt an Geschäftsführerin Brigitte Ecker.

Zinn startete 2003 als Verkaufsleiter in der Medienvermarktung bei Boomerang Media und war anschließend bei der Red Bull Media House Gruppe acht Jahre lang als Head of Sales für das Red Bulletin Magazin verantwortlich. Weitere Stationen seines beruflichen Erfolgsweges waren die Goldbach Media Austria und die Bohmann Verlagsgruppe, wo er ebenfalls in leitenden Sales Positionen tätig war. „Ich freue mich darauf kreative und maßgeschneiderte Out-Of-Home Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen“, so Zinn in einem Statement zur Personalie.

„Mit Marcus Zinn gewinnen wir einen erfahrenen Vertriebsprofi, der den Sales & Client Service Bereich gemeinsam mit Robert Beck entscheidend nach vorne bringen wird. Mit dem neu geschaffenen Bereich möchten wir unseren Erfolgskurs fortführen und das gesunde, organische Wachstum durch individuelle und innovative Dienstleistungen und Produkte ausbauen“, wird Brigitte Ecker in der Pressemitteilung zitiert.