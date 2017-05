- Schon seit einiger Zeit engagiert sich Tech Data Deutschland in der kombinierten Ausbildung an Hochschule und im Betrieb. Nun kooperiert der Distributor mit der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) München. Dort werden Betriebswirte ausgebildet. von Thomas Kletschke

Ab dem Wintersemester 2017 wird das Duale Studium Business Administration (Bachelor of Arts) angeboten, bei dem Tech Data mit der FOM München kooperiert. Die Ausbildung dauert sieben Semester.

Bereits seit mehr als drei Jahren bietet der Münchner Distributor Duale Studien an, in denen die Teilnehmer bereits während ihres Studiums Praxiserfahrungen in einem international tätigen Konzern sammeln können. Der Einsatz in den zahlreichen Aufgabengebieten des Großhändlers der IT- und Telekommunikationsbranche sorgt für eine breite Praxisexpertise, Einblick in modernste, innovative Technologien sowie den Aufbau von spezifischem Fachwissen.

Die Kombination aus Studium an der Hochschule für Ökonomie und Management und praktischer Tätigkeit im Unternehmen den Seminararbeiten sowie der Bachelor-Arbeit am Ende des Studiums sind die Grundpfeiler der Ausbildung. Im Rahmen des Konzepts der „geteilten Woche“ sind die Studenten abwechselnd im Unternehmen tätig oder studieren an der im Zentrum Münchens gelegenen Hochschule.

Neben der vollumfänglichen Übernahme der Studiengebühren vergütet die Firma die Leistungen der Dualen Studenten mit einem monatlichen Gehalt. Voraussetzungen für die Aufnahme sind Abitur oder eine fachgebundene Hochschulreife, eine Affinität zu IT-Produkten und zum Handel sowie ein sicherer Umgang mit PC-Anwendungen. Ein aufgeschlossenes Wesen, ein hohes Maß an Selbstständigkeit, Verantwortungsbewusstsein, Spaß am Lernen sowie gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind vom Unternehmen ebenfalls gern gesehen. Weiter Infos gibt es an dieser Stelle bei Tech Data.

Karoline von Bockelmann, Director Human Resources Deutschland, Österreich und IT Europe der Tech Data, kommentiert die neue Kooperation: “Die Entscheidung, zukünftig das Duale Studium über die FOM anzubieten, lag in erster Linie an dem hohen Bekanntheitsgrad der Hochschule, an deren umfangreichen Angebot an Ausbildungsgängen sowie der Möglichkeit für berufsbegleitende Master-Studiengänge.“ Künftig könnten die Dualen Studenten auch Semester im Ausland verbringen, so Bockelmann. „Das bedeutet einen klaren Vorteil sowohl für die Studenten als auch für unser Haus, von dem wir langfristig profitieren.“

Auch außerhalb Bayerns engagiert sich die Tech Data-Gruppe mit einem vergleichbaren Angebot an Bewerber. Nach der im Februar 2017 abgeschlossenen Übernahme der Avnet Technology Solutions werden auch Duale Studien in der Niederlassung in Leinfelden-Echterdingen angeboten. Diese werden in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule in Baden-Württemberg (DHBW) durchgeführt.