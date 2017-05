- Der britische Hersteller Crystal Display Systems (CDS) erweitert sein Portfolio an übergroßen transparenten Screens: Künftig ist neben einem durchsichtigen 84-Zöller auch ein transparenter 98″ Screen lieferbar. von Thomas Kletschke

Mal wieder ein Weltrekord beim größten Spezialisten für Transparent Screens in Europa: Nachdem Crystal Display Systems (CDS) sein Portfolio an durchsichtigen Displays vor etwa zwei Jahren um ein Modell mit 84″ Bilddiagonale und Ultra HD Auflösung erweitert hatte, kündigt CDS nun einen 98-Zöller mit gleichen technischen Eigenschaften an.

Wie der Hersteller nun verriet, werde man mit dem 98″ Transparent Screen bald auf Tour gehen, um ihn der Fachöffentlichkeit vorzustellen. Nähere Angaben zu Luminanzwerten, Kontrast und anderen Details machte CDS bislang noch nicht. Das aktuelle Portfolio an transparenten Displays geht bei CDS bei Small Signage Größen von 5,7″ los und reicht bis zu Screens mit 84″, und bald 98″.