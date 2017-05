- 3.000 Showrooms, 10.000 Screens und monatlich 100.000 Nutzer – das sind die Eckdaten des Projekts das Chrome und Fourcast auf dem kommenden DSS Europe präsentieren werden. von Jörg Sailer

Laut einer Studie von Toyota informiert sich die Mehrzahl der Autokäufer Online und besucht vor einem Kauf nur einen Showroom. Als Reaktion darauf hat Toyota Motor Europe versucht, Online und den Besuch vor Ort zu verknüpfen – und die Showrooms mit Digital Signage aufzuwerten.

Toyota Europe ist 2015 auf Google Chrome umgestiegen, inzwischen sind rund 3.000 Showrooms mit Asus Chromeboxen und 42-Zoll-Displays ausgestattet. Laut Toyota hat sich das Digital Signage-System zu einem wichtigen Sales-Tool entwickelt. Die Mitarbeiter können eine Vielzahl an Informationen abrufen und damit technische Fragen leichter beantworten. Ein Car-Configurator ermöglicht es Mitarbeitern und Kunden, in Echtzeit diverse Varianten und Ausstattungen durchzuspielen. Inzwischen nutzen nach eigenen Angaben rund 100.000 Kunden und Mitarbeiter im Monat das Digital Signage-System.

Auf dem diesjährigen Digital Signage Summit Europe (5./6. Juli, ICM München) stellen Google und Fourcast dieses Projekt vor.

How Toyota scaled from 1 to 10.000 screens with Google Chrome for Signage

Mark Grady, Head of Android & Chrome Enterprise Channel – EMEA bei Google und Valon Rexhepi, Business Development Manager bei Fourcast BVBA

6. Juli 2017, 14.00 Uhr

Conference Tickets sind noch bis zum 19. Mai mit einem Early-Bird-Rabatt von 30 % erhältlich (€ 483 plus MwSt.). Mitglieder von InfoComm, CEDIA und OVAB/DSF Europe erhalten Tickets mit 40 % Rabatt (€ 414 plus MwSt.). Der reguläre Ticketpreis beträgt wie im Vorjahr € 690 (plus MwSt.).

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017.

