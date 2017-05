- Der französische ESL Spezialist SES-imagotag hat auf der Seamless Asia in Singapur den Preis für „Best Use of In-Store Technology“ gewonnen. Verliehen wurde der Award für digitale Preisschilder mit einer dazu gehörenden Multichannel-Anwendungssoftware. von Thomas Kletschke

Seamless Asia ist die größte Einzelhandelsmesse in der Region und bringt Experten und Profis der Bereiche Offline- und Online-Handel, Zahlungsverkehr und Banken zusammen. Dort wurde Hersteller SES-imagotag für seine „Micro Web Page“-Lösung mit dem „Best Use of In-Store Technology“ Award ausgezeichnet. Zugleich war dies der erste wichtige Branchen-Preis in Asien, den das Unternehmen erhalten hat.

Mit den prämierten „Micro Web Page“-Screens können Informationen aus einem Onlineshop in Echtzeit im stationären Geschäft angezeigt werden. So können Kundenrezensionen, Social-Media-Inhalte und Werbeaktionen aber auch Daten über den Lagerbestand im Laden und im Web (Verfügbarkeit, Größen, Farben) angezeigt werden.