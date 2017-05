- Mit LED Canvas lassen sich LED Screens in ungewöhnlichen Formen und Seitenverhältnissen umsetzen. Nun hat Barco seine LED Canvas-Serie R um Lösungen mit 7 mm Pixel Pitch erweitert. von Thomas Kletschke

Bislang waren bei Barco LED Canvas mit 10 mm Pixel Pitch lieferbar (Modellname: R10). Seit kurzem sind sie auch als R7 mit dem geringeren Pixelabstand von 7 mm lieferbar. Neben der Eignung für besondere Formgebungen sind die R7 Canvas Elemente laut Hersteller um bis zu 75% leichter als herkömmliche LED Screens. Zudem soll die Installation schneller vonstatten gehen.

Die LED Elemente sind mit 5 mm Tiefe dünn. Lieferbar sind sie in Längen von bis zu 4,68 m. Jedes dieser LED Sheets hat seine Elektronik und Verkabelung integriert. Damit lässt es sich leicht auf diversen Oberflächen anbringen. Aufgrund der dünnen Struktur können auch Curved Konstruktionen gut damit genutzt werden. Dies ist beispielsweise in Shopping Malls von Vorteil, die oftmals über große Ovale in ihrer Mitte verfügen von denen man aus auf darunter liegende Stockwerke blicken kann. Da diese Plätze zumeist der Standort von Rolltreppen sind, lassen sich die Banden der Ovale mit LED Canvas verkleiden und für Digitale Außenwerbung nutzen.

Generell kann ein LED Canvas aber auch bei anderen Großbauten Sinn machen – und andere Zwecke als DooH bedienen. Neben Außenfassaden für die Werbung könnten dies Innen- oder Außenfassaden von Museen sein oder große Lobbys von Industrieunternehmen, die Galerie einer großen Börse. Entsprechend können sie mit ganz anderen Inhalten bespielt werden, in den genannten Beispielen Finanzinformationen oder Bewegtbild-Hinweise zu laufenden Ausstellungen. Große Verbreitung haben geschwungene LED Elemente auch als digitale Banden in Sportstadien und Mehrzweckarenen.