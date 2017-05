- Mit einer neuen Reihe mobiler und bis 5.000 Lumen starker Hochleistungsprojektoren geht Hersteller Panasonic im nächsten Monat in den Markt. von Thomas Kletschke

Ab Juni 2017 sollen die Modelle der neuen PT-VZ580 Reihe von Panasonic verfügbar sein. Die mobilen Projektoren sind besonders für den Einsatz in Meeting-Räumen in Unternehmen oder für den Einsatz im Bereich Bildung, Schule und Hochschule gedacht.

Die Serie umfasst sechs Geräte, die bis zu 5.000 Lumen Helligkeit liefern. Darüber hinaus erhalten die Modelle widerstandsfähige Luftfilter, die zweimal gereinigt werden können, bevor sie ersetzt werden müssen. Das verdoppelt laut Hersteller die Lebensdauer der Filter auf bis zu 14.000 Stunden.

Bei der Konnektivität sind verschiedene Möglichkeiten der Anbindung möglich: Mit der neuen Plug & Share-Funktion übertragen Nutzer ihre Inhalte kabellos und ohne sich um eine Netzwerkverbindung kümmern zu müssen. Der Projektor überträgt dazu in einem ersten Schritt alle benötigten Konfigurationsdateien auf einen USB-Stick. Wird dieser in ein Notebook gesteckt, startet automatisch ein Tool auf dem PC, mit dem Anwender via WiFi eine Verbindung zum Projektor aufbauen können.

Auch der neue Digital Link-Modus mit hoher Reichweite soll noch flexiblere Installationen ermöglichen: Entfernungen von bis zu 150 m, die deutlich über den maximalen Längen herkömmlicher HDMI-Verdrahtungen liegen, sind über LAN-Kabel möglich.

Die Kompatibilität mit weitverbreiteten Lösungen soll ebenfalls die Usability im täglichen Einsatz verbessern. „Einige Modelle bieten einen neuen USB-Anschluss mit Stromversorgung, der Media Sticks wie Google Chromecast oder den Amazon Fire Stick unterstützt“, erklärt Eduard Gajdek, Produktmanager bei Panasonic.