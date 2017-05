- Samsung geht eine Partnerschaft mit US-Softwareentwickler Portrait Displays ein. Im Fokus steht der Einsatz der CalMAN-Software, die das Farbvolumen der QLED TVs messen kann und zudem eine optimale Kalibrierung ermöglicht. Die Software ist sonst bei vielen Profis im Einsatz. von Thomas Kletschke

Das Autokalibrierungstool kommt erstmals beim 2017er QLED TV Line-up von Samsung zum Einsatz und wird voraussichtlich in Kürze mit CalMAN 2017 verfügbar sein.

„Unsere QLED TVs sind in der Lage, mehr Farbvolumen darzustellen als herkömmliche TV-Technologien, deshalb ist eine größtmögliche Farbgenauigkeit wichtiger denn je“, sagt Sang-Won Byun, Manager Smart-TV CE Samsung Electronics GmbH. „Portrait Displays ist der weltweit führenden Anbieter für Videokalibrierungssoftware. Unsere Partnerschaft macht es möglich, dass jeder QLED TV das volle Potenzial in Sachen Farbstellung ausschöpfen und Farben realitätsnah wiedergeben kann.“

Wie die CalMAN-Software in der Praxis das Farbvolumen analysiert, zeigte Marcel Gonska, verantwortlich für das Business Development EMEA bei Portrait Displays, im Rahmen des Samsung QLED TV Forums am 21. April 2017 in Schwalbach am Taunus. „Während in der Vergangenheit TV-Kalibrierung stundenlang aufwändig mit Fernbedienung und Menü-Navigation durchgeführt werden musste, erlaubt CalMAN’s AutoCal-Funktion eine zügige Display-Kalibrierung in nur wenigen Minuten“, erklärt Gonska. Dies sieht man bei Samsung auch als Chance für den Handel, um Kalibrierung als zusätzlichen Service anzubieten. In Skandinavien ist das bereits bei Samsung-Partnern möglich.

Die von Portrait Displays entwickelte Kalibrierungssoftware CalMAN wird von vielen professionellen Display-Kalibrierern und Produzenten bei der Produktion und Post-Produktion von Film-, TV- und Videoinhalten verwendet. Außerdem ist die Software populär bei Heimkino-Enthusiasten.

In diesem Jahr hatte Samsung für seine auf einer speziellen Quantum Dot Technologie basierenden QLED TVs die Zertifizierung „100% Farbvolumen“ erhalten. Die hat der Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) erstmals überhaupt für TVs vergeben. Die Zertifzierung bestätigt, dass QLED TVs Farben in allen Helligkeitsstufen präzise und nahezu lebensecht darstellen können. Auf der ISE 2017 hatte Samsung erstmals auch QLED Professional Screens für den Digital Signage Einsatz präsentiert.