- Der österreichische Digital Signage-Spezialist easescreen und Qbic Technology aus Taiwan schließen eine strategische Partnerschaft. Zugleich wurde jetzt die easescreen eSign-Raumbuchungssoftware in das neue 10,1″ Touch Panel TD-1050 von Qbic integriert. von Thomas Kletschke

Qbic ist Entwickler und Hersteller von Embedded Systemen für Industrie und Panel PCs sowie für Messaging Media-Anwendungen in den Bereichen Digital Signage, Werbe-Mediapods und interaktive Kommunikation. Die Raumbuchungssoftware eSign von easescreen ist nun vollständig in das neue, mit dem iF Design Award 2017 ausgezeichneten 10,1″ Touch Panel TD-1050 integriert und wird künftig als interaktives Gesamtsystem für die flexible Buchung und effiziente Verwaltung von Räumen und Bereichen auf den globalen Märkten angeboten.

Die webbasierte Software eSign dient der Raumbuchung, Besucherinformation und als Wegeleitsystem. Die Lösung sorgt für automatisierte Aktualisierungen in Echtzeit und ist kompatibel zu allen gängigen Datenbank-Typen und Buchungssystemen. So lassen sich Räume beispielsweise über den Exchange-Terminkalender planen und buchen.

Das 10,1″ Touch Panel TD-1050 wurde für diverse Einsatzzwecke entwickelt und mit dreiseitigen, farblich frei wählbaren LED Statusanzeigen ausgestattet. Laut Hersteller lässt es sich auf jeder Oberfläche montieren – auch auf lichtdurchlässigem Glas. Die Screens lassen sich via BLE (Bluetooth Low Energy) zur Übertragung der Inhalte an mobile Endgeräte nutzen. Auch RFID, PoE+ (Power over Ethernet) sowie X2 USB-Anschlüsse sind integriert.

In mehr als 80 Ländern ist easescreen verfügbar. Die Digital Signage-Lösungen werden in Europa, Afrika, Nord- und Südamerika sowie dem Nahen Osten über Distributoren, Systemintegratoren und Partner vermarktet. Mit Qbic kommen Asien und ein weltweites Händlernetz hinzu.