- Mit insgesamt 15 Modellen an Laser-Projektoren deckt Barco derzeit den Bereich ab. Im Jahr 2016 boomten die Installationen in EMEA – besonders im Vertical Digital Cinema investierten die Kunden. von Thomas Kletschke

Barco unterteilt seine Serien aus derzeit insgesamt 15 Laser-Projektoren in die zwei Gruppen Flagship Laser und Smart Laser. In beiden Bereichen konnte der AV-Spezialist in der Vergangenheit punkten.

Wie Barco nun mitteilte, wurden im Jahr 2016 weltweit 1.750 Smart Laser-Projektoren installiert. Dazu gehören die Modelle der Serien SLP, CLP und BLP.

Mit High-End AV konnte Barco im Markt Digital Cinema ebenfalls eine sehr gute Marktposition erlangen. Mehr als 50 Filmtheater-Komplexe, davon allein 20 in EMEA, sind demnach nun Laser-Multiplexe, die ausschließlich unter Barco-Lösungen laufen, eine Kombination aus Barcos sechs Flagship Laser und neun Smart Laser-Projektoren.

In EMEA wuchs damit die Anzahl dieser Kino-Komplexe innerhalb von weniger als einem Jahr von einem auf 20 an. Aktuell sind der mit zehn Screens ausgestattete Kinepolis Multiplex in Breda (Niederlande) und andere Kinoketten die Vorreiter in ihrer Branche. Zu den weiteren Ketten, die Barco Laser-Projektoren nutzen, gehören Grinn (Russland, neun Screens), Cinamon (Baltische Staaten, 23 Screens), CinemaCity (Vereinigte Arabische Emirate, sieben Screens), Apollo Kino (Estland, sechs Screens), Sena (Island, fünf Screens), Cinema City/Cine World (Polen und Tschechien, 37 Screens) sowie REEL Cinemas in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 22 Screens.

Die Installation bei REEL Cinemas (vgl. unser Aufmacherfoto) sticht insofern hervor, als das Kino der Kette in der Dubai Mall nur Flagship Laser-Projektoren nutzt, für alle der 22 Flagship-kompatiblen Screens. Die anderen Kinobetreiber-Ketten hatten sich laut dem Hersteller jeweils für ein oder zwei Modelle aus dem High-End Portfolio entschieden.

Weltweit habe sich eine wachsende Zahl von Kinoketten für die Installation von ein oder zwei Premium Large Format (PLF) Screens entschieden, so Barco weiter. Im Jahr 2016 wuchs die Anzahl der PLF Screens um 11%. Kinos in EMEA verfügen über 295 PLF-Screens, von denen mehr als 40% bereits mit Barco Flagship Laser-Projektoren ausgestattet sind.