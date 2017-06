- Mit einer Weltneuheit geht LG Display in den Markt, den ersten flexiblen und transparenten OLED-Screen mit 77″ Diagonale. von Thomas Kletschke

Im Bereich OLED hat sich LG Display als einer der weltweiten Top-Lieferanten etabliert. Nun haben die Südkoreaner eine weitere Neuheit vorgestellt. Das weltweit erste und größte flexible und transparente OLED-Display löst mit Ultra HD auf (3.840 x 2.160p). Den Transparenz-Grad gibt der Hersteller mit 40% an. Das Panel kann bis zu einem Radius von 80 mm aufgerollt werden, ohne die Funktion des Displays zu beeinträchtigen.

Das neue und transparente 77″ OLED mit Radius of Curvature von 80 ist nicht die erste und nicht die letzte Innovation, die LG Display in den letzten Jahren auf den Markt gebracht hat. So enthüllte der Hersteller zuvor schon ein rollbares 18″ OLED mit 30 Radius Krümmung, ein transparentes 18″ OLED-Panel (im Jahr 2014) und einen transparenten OLED-Screen mit 40 % Transparenz (im Jahr 2016).

Ab der zweiten Jahreshälfte 2017 wird sich bei LG Display die Kapazität in der OLED-Fertigung merklich vergrößern. Dann nimmt in Vietnam eine neue OLED-Fabrik in Hai Phong den Betrieb auf. Damit verfügt der Displayhersteller über Fertigungskapazitäten in vier Ländern: In Korea (Gumi und Paju), China (Guangzhou, Yantai und Nanjing) und Polen (Wrocław) existieren weitere Fabriken.