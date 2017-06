- Geschäfts- und Urlaubsreisen, Unternehmungen in der Freizeit – wir sind ständig unterwegs. Diesem Leben muss sich die Kundenkommunikation anpassen, so Udo Schendel von Jost von Brandis. von Stefanie Schömann-Finck

Die Agentur Jost von Brandis ist auf Außen- und mobile Werbung spezialisiert. Sie kann nachvollziehen und darstellen, wo sich die Kunden befinden, wo sie wahrscheinlich hingehen werden und an welchen Touchpoints sie vorbeikommen. Für Ende des Jahres verspricht die Spezialagentur, diese Informationen für jeden Ort, jede Zielgruppe und jede beliebige Zeit liefern zu können. Da sei nicht nur für die Werbeplanung, sondern auch für die automatische Anpassung der Inhalte in Echtzeit wichtig.

In seinem Vortrag „Changing the game: mobile data intelligence is the key for successful consumer communication“ wird Udo Schendel, Managing Partner bei Weischer.Media und CEO des Tochterunternehmens Jost von Brandis, auf dem DSS Europe 2017 in München das Projekt und die Relevanz mobiler Daten näher erläutern.

Schendel begann seine Karriere im Verlagsgeschäft bevor er Anfang der 90er-Jahre in die Außenwerbebranche wechselte. Zunächst arbeitete er für Deutsche Städte Medien, anschließende für Jost von Brandis.

Der Digital Signage Summit (DSS) Europe ist Europas führende Digital Signage- und DooH-Strategiekonferenz. Der DSS ist ein Joint Venture von invidis consulting und Integrated Systems Events. Veranstaltungsort ist das Internationale Congress Center München (ICM), Datum der 5. und 6. Juli 2017. Hier finden Sie weitere Informationen zum Digital Signage Summit Europe 2017.

