- Die Vorteile des derzeit weltweit dünnsten TV-Geräts wird Hersteller LG auf einer kleinen B2C-Tour durch Deutschland vorstellen. Für die Influencer-Kampagne hat man spannenden Bewegtbild-Content produzieren lassen. von Thomas Kletschke

Anfang Juni startet LG Electronics (LG) seine deutschlandweite Kampagne für den dünnsten TV der Welt, den LG SIGNATURE OLED TV W7. Im Vordergrund der Kampagne stehen dabei ganz besondere Erlebnisse, um Menschen an öffentlichen Orten in deutschen Städten für einen kleinen Moment aus der Hektik des Alltags zu entführen (Orte und Termine unten).

Der W7 dient dabei als „Fenster in andere Welten“: Präsentiert werden vier kurze Filme, in denen unterschiedliche Protagonisten zeigen, wie sie persönlich aus dem alltäglichen Trott ausbrechen. Ob bei einem „Open Doors“-Helikopterflug durch die österreichischen Alpen, einer Ballonfahrt in der Türkei, einer Gletscher-Tour in Island oder Freediving auf den Bahamas – gezeigt werden besondere Erlebnisse, ganz weit weg vom Alltag.

Alle vier Erlebnisse wurden speziell für die Kampagne in höchster Bild- und Sound-Qualität aufgenommen und werden dank HDR Bilddarstellung und 360º Dolby Atmos-Sound des W7 in eben dieser Qualität wiedergegeben. Dies, in Kombination mit dem nur 4 mm dünnen OLED Display, soll beim Betrachter für das Gefühl sorgen, Teil des Abenteuers zu sein. Die Erzählweise der Filme setzt auf die Perspektive der Protagonisten. Die Tourdaten und Orte, der jeweils 10:00-16:00 Uhr dauernden Promos: